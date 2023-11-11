حضور مميز في «استعراضية رالي دبي الصحراوي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهدت المرحلة الاستعراضية لرالي دبي الصحراوي الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حضوراً مميزاً مساء أمس في نقطة الانطلاقة بـ«فيستيفال سيتي» في دبي، وتقدم الحضور محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعمر عبدالله الفطيم، المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، وجاك برنت، المدير العام لشركة تويوتا ولكزس، الفطيم للسيارات، ويوسف الرئيسي، مدير إدارة الشؤون الحكومية والسلامة والأمن والبيئة بشركة الفطيم للسيارات، وأحمد السويدي، مدير العلامة التجارية والشراكات في «إينوك»، ماهر بدري، المدير التنفيذي لمؤسسه الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ويستعد المتسابقون من نخبة السائقين لبدء مراحل التنافس اليوم في الرالي على صحراء القدرة لمسافة 336.51 كيلومتراً منها 170 كيلومتراً مرحلة خاصة محددة التوقيت، ويعود المتسابقون إلى منطقة الخدمة في دبي فيستيفال سيتي الساعة 12:50 ظهراً، وتتجه الأنظار نحو المعركة المثيرة بين نجم الراليات العالمي ناصر العطية بسيارته «هنتر برودرايف»، وسيث كوينتيرو «21 عاماً» من كاليفورنيا، ويتطلع ناصر العطية بطل رالي الشرق الأوسط 18 مرة بإيجابية إلى منافسة قوية مع كوينتيرو، والسعودي يزيد الراجحي، الفائز بسباق 2021، ويعد الرالي ختام جولات بطولة العالم.

مؤتمر

وبدأت فعاليات رالي دبي الصحراوي، بمؤتمر صحافي أمس في موقع الانطلاقة بحضور عدد من المتسابقين وممثلي عدد من الشركاء منهم: اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ رئيس لجنة تأمين الفعاليات، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

ويقام الرالي بالتعاون مع شريك السيارات الفطيم «تويوتا»، ودبي فيستيفال سيتي، وشريك الطاقة «إينوك» ومياه العين، ويحظى بدعم حكومة دبي وشرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مجلس دبي الرياضي، بلدية دبي، جمارك دبي، الدفاع المدني بدبي، إدارة المنطقة البرية، ومؤسسة دبي للإعلام، وقنوات دبي الرياضية.

ترحيب

ورحب ماهر بدري، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالمتسابقين، وقال: عندما بدأنا الاستعدادات لرالي دبي الصحراوي، كان لدينا هدف واحد وهو جعل هذه النسخة «استثنائية»، وخلق ذكريات جميلة لمتسابقينا وجمهورنا وشركائنا.

وأضاف: أتذكر عندما جاء الفريق بفكرة تنظيم المرحلة الاستعراضية الليلية، كان رد فعلي الأولي أن الأمر مستحيل، لكننا استطعنا أن نحول الفكرة إلى واقع من خلال دعم حكومة دبي إلى جانب شريكنا الاستراتيجي مجموعة الفطيم ودبي فيستيفال سيتي كما تلقينا دعماً من شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي.

جولة

وقال ناصر العطية: أنا سعيد بمشاركة الناشئ سيث كوينتيرو كما أن يزيد الراجحي من أقوى المنافسين، وستكون معركة رائعة بين جميع الفرق، أنا متحمس لوجودي في دبي مع فريقي الجديد وطموحي الفوز بالسباق.

وعبر يزيد الراجحي، الفائز بلقب 2021، عن تطلعه لمواجهة العطية وكوينتيرو وأكد انه يسعى لإكمال الموسم بشكل جيد بعد تعرضه للإصابة، وقال: شكراً دبي على دعم رياضتنا، هدفنا المنافسة مع أفضل السائقين في الرالي، آمل أن يسير كل شيء على ما يرام. وفي فئة الدراجات النارية، يشارك الإماراتي محمد البلوشي، وهو أحد أفضل متسابقي موتوكروس في الشرق الأوسط ويحمل ألقاباً عدة، فيما يسعى البرتغالي ديفيد ميجري متصدرالترتيب العام ببطولة العالم للراليات الصحراوية، للمنافسة على اللقب، وقال: يوجد منافسون رائعون وآمل أن يكون حظي جيداً في دبي، وفي فئة الدراجات الرباعية، فإن الفرنسي كيفن جيرو هو المرشح الأوفر حظاً للقب، وقال: أحب هذا السباق وأتمنى الفوز في مشاركتي الأولى هنا.

تأثير دبي

وتحدثت دانيا عقيل، أول امرأة سعودية تتنافس في الراليات الدولية عن الدور المؤثر الذي لعبته دبي في رحلتها في رياضة السيارات، وقالت: بدأ حبي للسباقات في دبي في 2019 عندما شاركت في كأس دوكاتي في حلبة دبي أوتودروم وبعدها أحببت المنافسة في رياضة السيارات.

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