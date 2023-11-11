فضيتان للشحي والكثيري في ختام «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس، ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا في أبوظبي على مدى 10 أيام بمشاركة 7,000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً من مختلف أنحاء العالم.

وتوّج معاليه الفائزين بمنافسات اليوم الأخير من البطولة وأشاد بالأداء المتميز لأبطال وبطلات الإمارات من الناشئين والمحترفين مؤكداً أن النجاح الذي تحققه فعاليات الجوجيتسو في أبوظبي، التي رسخت ريادتها على خريطة الجوجيتسو العالمية، يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لتشجيع ممارسة الرياضة بصفة عامة، من خلال تبني أسلوب حياة صحي يضمن بناء مجتمع ينعم ببيئة عيش سليمة، إضافة إلى حرص القيادة على الاستثمار الأمثل في المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن، عن طريق تهيئة كل الظروف الملائمة للتميز الرياضي في الجوجيتسو وغيرها من الرياضات الأخرى، لتمكينهم من تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها عالياً في مختلف المحافل الدولية.

شهد اليوم الختامي 12 نزالاً نهائياً لفئة المحترفين من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/ الأسود للسيدات في مختلف فئات الأوزان بمشاركة 24 لاعباً من 8 دول؛ هي: الإمارات، والبرازيل، والفلبين، والولايات المتحدة، وبلغاريا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وروسيا.

وتوزعت النزالات على 7 فئات للرجال من حملة الحزام الأسود و5 فئات للسيدات من حملة الحزام (البني/ الأسود)، وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

حصاد

وارتفع حصاد أبطال الإمارات في منافسات المحترفين إلى 8 ميداليات بواقع ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزيتين، ونجح خالد الشحي من تحقيق فضية في وزن 62 كلغم، بعد مجاراته لخصمه البرازيلي المتمرس ميران ألفيس في أغلب فترات النزال، لكن عامل الخبرة كان لصالح البرازيلي الذي حسم النزال، ونال لاعبنا زايد الكثيري فضية وزن 56 كلغم بعد نزال متكافئ مع البرازيلي يوري هندريكس.

حضور

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كل من الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران عضوي مجلس إدارة الاتحاد وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية والأندية والأكاديميات المشاركة والجهات الداعمة.

وتوجه عبدالمنعم الهاشمي، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة، وتشريف سموه حفل الافتتاح الرسمي الذي قدم حافزاً لأبناء الإمارات وألهمهم تحقيق أفضل النتائج، وقال: نجحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية في تسطير قصة جديدة من الإبداع والتميز وتحقيق النجاحات التي أبهرت العالم، ورسخت مكانتها كوجهة عالمية رائدة في استضافة أهم الفعاليات والأحداث والانتقال بها إلى آفاق غير مسبوقة.

وتابع: تكتمل فرحتنا بإنجاز جديد لأبناء الوطن يثري رصيدهم من الإنجازات والنجاحات القارية والدولية، وأهنئ أبطالنا على أدائهم المشرف خلال العام والذي يعكس عالمية مشروعنا الملهم في تطوير الرياضة، وأتوجه بالشكر للأندية والأسرة الإماراتية التي آمنت برياضتنا ووفرت الدعم لأبنائها، كما أشكر الرعاة شركاء النجاح، وفريق العمل باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكل المتطوعين الذين أسهموا في نجاح هذه البطولة، حتى خرجت البطولة في أبهى صورة بشهادة جميع الضيوف.

وقال اللاعب خالد الشحي: أشعر بالفخر لاعتلاء منصة التتويج بعلم الدولة. في لحظة تاريخية، وسأبدأ التحضير للنسخة المقبلة من البطولة مستخلصاً الدروس العديدة.

وقال لاعبنا زايد الكثيري: أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل لأبناء وبنات الوطن للتفوق في مختلف الميادين والمحافل، كما أهديه إلى أسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي تبذل الغالي والنفيس في نشر وتطوير الرياضة والاستثمار الأمثل في اللاعبين وتطوير إمكاناتهم وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً عالميين متوجين في كبرى البطولات.

وأضاف: كنت أطمح إلى الحفاظ على لقبي بطلاً في فئة الحزام الأسود، إلا أن الفوز والخسارة جزء من هذه الرياضة، وراض تماماً عن الأداء الذي قدمته أمام أحد أقوى لاعبي البساط.

صدارة

ومع ختام منافسات المحترفين ضمن النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمكن لاعبو أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تبوؤ الصدارة، وحل لاعبو أكاديمية A.F.N.T الإماراتية في مركز الوصيف، وأكاديمية «شيكمات إنترناشيونال» الأمريكية في المركز الثالث.

وعلى صعيد نتائج نهائيات فئة الحزام الأسود ذهبت ذهبية وزن 69 كلغم إلى البرازيلي رايموندو سودري وخطف البرتغالي بيدرو رامالهو ذهبية وزن 77 كلغم وحقق البرتغالي برونو ليما فوزاً مستحقاً على البرازيلي أندرسون فيريرا وحصد ذهبية وزن 85 كلغم. وسجل البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا انتصاراً قوياً وحصد ذهبية وزن 94 كلغم، فيما فاز البرازيلي فيليبي بيزيرا بذهبية وزن 120 كلغم. وفي نزالات السيدات، حققت البرازيلية مايسا كالداس بيريرا باستوس فوزاً قوياً على الفلبينية مارجريتا أوتشوا لتحصد ذهبية وزن 49 كلغم، وحققت البرازيلية آنا رودريجز ذهبية وزن 55 كلغم والبرازيلية جوليا ألفيس ذهبية 62 وزن كلغم، ومواطنتها إنجريد سوسا ذهبية وزن 70 كلغم وجابرييلي بيسانيا بذهبية وزن 95 كلغم.

حفل

وتتجه الأنظار اليوم إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الذي سيكون الأكبر من نوعه، والمنصة الأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.

وتعكس الجائزة المكانة الريادية للعاصمة أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية، كما تشهد الجائزة استحداث فئات جديدة لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو خلال الموسم الرياضي، كما تكرم الجائزة أحد أبناء الوطن، الذين استلهموا من رياضة الجوجيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا القدوة للأجيال القادمة، من خلال إنجازاتهم.

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