«صقور المستقبل» للغولف تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للغولف، تفاصيل موسمه الجديد من «صقور المستقبل» البطولة المخصصة للمواهب الناشئة، على أن تستهل اليوم أولى جولات الموسم على ملاعب نادي الإمارات للغولف بدبي.

وتأتي بطولة «صقور المستقبل» في موسمها الثاني، استكمالاً لبرامج اتحاد الغولف المتعلقة باكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، ليشهد الموسم الجديد، تغييرات واسعة بما يخدم توسيع دائرة المشاركة أمام المواهب من كلا الجنسين، من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يخدم استراتيجيات الاتحاد في مواصلة تطوير وانتشار اللعبة على المدى الطويل.

ووضع اتحاد اللعبة لموسم «صقور المستقبل» بحلته الجديدة، 10 مستويات مختلفة، بما يسهم في توفير مزيد من صقل المهارات بأسلوب متدرج مع الاستمتاع بالكثير من المرح.

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