80 قارباً في الجولة الثانية لـ«دبي الشراعية 43 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ لؤلؤة الخليج دبي، ظهر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2023 - 2024)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي الحالي.

ويجمع السباق 80 قارباً أكدت مشاركتها في الحدث، حيث من المنتظر أن تصطف في خط البداية في عمق مياه الخليج العربي بالقرب من جزر دبي، وتبحر بعد رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية في شواطئ جميرا الساحرة بين جزر العالم، وجزيرة نخلة جميرا قبالة فندق برج العرب.

وتتنافس القوارب المشاركة من أجل الظفر بـ«ناموس» سباق دبي، وكذلك المراكز الأولى للجولة الثانية، والتي تضيف بالتأكيد نقاطاً جديدة في السباق نحو صدارة الترتيب العام لبطولة دبي 2023 - 2024، وهو التقليد الذي انتهجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في كل موسم بإعلان بطل الموسم في كل فئة من خلال نتائج القوارب في كل جولة.

ترتيب

ويقف في صدارة الترتيب العام على ضوء نتائج الجولة الأولى، التي جرت أحداثها في شهر أكتوبر الماضي القارب داحس 63 بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي برصيد نقطة واحدة، بينما يجلس القارب الشقي 96 بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويحل القارب سهم 170 بقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لإتمام خطط إنجاح السباق واطلاع النواخذة والبحارة المشاركين على آخر التعليمات، من خلال الاجتماع التنويري الذي انعقد، أمس، بين اللجنة المنظمة والمتسابقين عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم التشاور فيه حول العديد من الأمور.

تأكيد

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الاجتماع أن مسافة السباق المقررة بين 12 - 14 ميلاً بحرياً، مؤكداً أن الانطلاقة ستكون في فترة الظهيرة بعد الساعة الواحدة والنصف، وسيتم إعلان بداية السباق متى ما توفرت الظروف المناسبة خاصة سرعات الرياح، التي تساعد المشاركين في بلوغ هدفهم والوصول بأمان إلى خط النهاية.

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