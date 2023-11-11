«هايك آند فلاي» تختتم رحلتها في سماء حتا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم النسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية من 5 جولات بمشاركة 40 طياراً من 18 دولة.

وتقام الجولة الخامسة والأخيرة على قمة جبال حتا، بعدما تنقلت منافسات الجولات السابقة بين 4 مناطق مختلفة، حيث انطلقت الجولة الأولى في سماء الجميرا بدبي، ثم أقيمت الجولتان الثانية والثالثة على قمتي جبلي «ينس» و«جيس» في رأس الخيمة قبل أن تحط البطولة رحالها على قمة جبل «الفاية» في الشارقة.

جهود

وكثفت اللجنة المنظمة جهودها خلال اليومين الماضيين لإعداد كل الترتيبات التي تسهل مهمة الطيارين والضيوف التي تشمل مكان التجمع والانطلاقة بالجري والتسلق ثم الطيران المظلي ومكان نقطة الهبوط.

ويحتسب الزمن لثلاث قفزات تباعاً للمحترفين مقابل قفزتين للهواة مع إضافة نتائج الجولات الأربع الماضية لتحديد الترتيب النهائي للفائزين.

ونظمت اللجنة المنظمة جولة تفقدية للطيارين والإعلاميين وفريق الدعم اللوجستي أمس إلى مدينة حتا لمعاينة الموقع والتعايش مع الحدث والتدريب على القفز في مسرح البطولة لمن يرغب.

جاهزية

وقال عبدالله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي إن فريق العمل أتم كل الترتيبات في المناطق الـ 6 التي تقام فيها المنافسات من الانطلاقة حتى نقطة الهبوط، وتجهيز منطقة كبار الشخصيات ومنصة التتويج.

وأشاد يوسف الشحي مدير العلاقات العامة باللجنة المنظمة، بجهود عدد من الجنود المجهولين ضمن اللجنة المنظمة، وخصوصاً سالم عبيد سالمين رئيس لجنة الجلايدر ومحمد محجوب المدير المالي وعلى حسن صنقور مدير العمليات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز