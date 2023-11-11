8 أندية تتنافس على درع دوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تنطلق في السابعة من مساء اليوم، مباريات الدوري العام للكرة الطائرة، ثاني مسابقات اللعبة لفئة الرجال للموسم الجاري، ويتنافس على درع البطولة 8 أندية وهي: بني ياس، حتا، شباب الأهلي، عجمان، العين، الوصل، الجزيرة والنصر، والذي لم يسبق أن توج به حتا وعجمان.

وتجمع الجولة الأولى للبطولة بني ياس مع حتا، وشباب الأهلي مع عجمان، والعين مع الوصل، والجزيرة مع النصر، وتقام المسابقة بنظام الدوري من دورين، وتتأهل الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأوائل للعب دورة على لقب الدوري، والذي أقيمت نسخته الأولى موسم 1974 - 1975، ونال الشارقة درع المسابقة.

ويتصدر الوصل قائمة الأكثر فوزاً بالدرع برصيد 12 مرة، ويليه العين 11 مرة، ثم النصر 8 ألقاب، وكل من بني ياس والأهلي 4 ألقاب، والجزيرة 3 ألقاب، والشباب «سابقاً» لقب وحيد، وبعد دمج الأهلي والشباب ودبي تحت مسمى شباب الأهلي عام 2017 توج الفريق الجديد باللقب موسم 2021 - 2022.

ترشيحات

ويعتبر شباب الأهلي أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، بعدما افتتح الموسم الحالي بقوة بالفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، أول ألقاب الموسم، على حساب منافسه الوصل، بعد ماراثون تضمن 3 مواجهات مثيرة في الدور النهائي، وانتهت جميعها بنتيجة واحدة من الأشواط 3 - 2.

وسيكون الوصل مطالباً بعد عروضه القوية في الدور النهائي لأولى بطولات الموسم، بالمنافسة بقوة على درع الدوري، والغائب عن «الإمبراطور» منذ 22 عاماً، إذ كان آخر دروع للوصل في موسم 2000 - 2001، ويليه العين الساعي للفوز بالدوري، لتعويض إخفاقه في الدور النهائي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكان آخر درع لـ«الزعيم» موسم 2018 - 2019.

ولن يكون النصر الغائب عن التتويج منذ موسم 2020 - 2021 بعيداً عن دائرة المنافسة، وكذلك الجزيرة، الذي طال انتظاره للعودة إلى منصة تتويج الدوري، إذ كان فوزه الأخير بدرع المسابقة منذ 21 عاماً، وذلك في موسم 2001 - 2002، أما حتا وعجمان فهما بعيدان عن دائرة الترشيحات للمنافسة على درع الدوري على الورق، ولكنهما قادران على تقديم عروض قوية، ولعب أدور محورية في توجيه بوصلة المنافسة.

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