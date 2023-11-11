8 عدائين يمثلون «الأبيض» في نصف ماراثون آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ينطلق سباق نصف ماراثون آسيا للعموم رجال وسيدات في منطقة مرسى دبي فستيفال سيتي، صباح اليوم ، بمشاركة 1000 عداء وعداءة، منهم 72 عداءً وعداءة يمثلون أكثر من 20 دولة، ومن بينهم مجموعة من أبرز العدائين العالميين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إلى جانب 8 عدائين من المنتخب الوطني الأول، هم: مبارك المراشدة، وخالد خليل، وصالح السويدي، وعبيد النعيمي، ورقية المرزوقي، وهدى النعيمي، وكلثوم المازمي، وخديجة النقبي.

وعقد مؤتمر صحافي صباح أمس، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء دحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين لمجلس دبي الرياضي، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى الإماراتي. وتم خلال المؤتمر الكشف عن ترتيبات الحدث، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى، السباق، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الآسيوي، ويتضمن إقامة 3 سباقات مجتمعية لمسافات الميل و5 و21 كم، بمشاركة مفتوحة للذكور والإناث، تنطلق بعد السباق الرئيسي، ويتوقع أن تتجاوز فيها المشاركة 2500 رياضي ورياضية.

قناعة

وأكد اللواء دحلان الحمد أن اختيار الإمارات لاستضافة أول نسخة لبطولة نصف الماراثون في قارة آسيا جاء للقناعة الكاملة بقدرات دبي على النجاح وتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الحدث، كونها رائدة في استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى، مشيراً إلى متابعة الاتحاد القاري كل الترتيبات التنظيمية للسباق، وأعرب عن تطلعه بأن يسهم الحدث في تعزيز الخطة المستقبلية للنهوض بألعاب القوى في القارة الآسيوية.

بدوره، رحب سعيد حارب بالوفود المشاركة، وأكد أن مجلس دبي الرياضي المظلة الداعمة لكل الألعاب الرياضة، وأن ألعاب القوى تحظى باهتمام ومشاركة كبيرة، وأن إقامة السباق في منطقة دبي فستيفال تضيف جمالية كبيرة، وقال إن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون لإنجاح الحدث، متمنياً للمشاركين أن يحققوا أكبر استفادة فنية ومجتمعية.

بينما أكد فهد الطنيجي أن استضافة الإمارات للسباق جاءت بفضل دعم مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى قيام اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، بتكثيف الجهود خلال الفترة الماضية لتحقيق أعلى معايير النجاح الفني والتنظيمي للحدث.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة للسباق رصدت جوائز للفئات المشاركة في السباق الرئيسي، والسباقات المجتمعية الأخرى التي تقام على هامش الحدث، لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الحدث القاري الكبير، إلى جانب فعاليات ترفيهية أخرى متنوعة.

وسيعقد على هامش الحدث اجتماع بين اللواء الدكتور محمد المر، ودحلان الحمد، لاستعراض آخر الترتيبات الفنية الخاصة باستضافة بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاماً، المقررة العام المقبل في دبي.

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