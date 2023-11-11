سيف النعيمي: 8 آلاف مقعد إضافي في جائزة أبوظبي للفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة إثارة جاهزية حلبة مرسى ياس لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، في ختام بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم الحالي 2023، مشيراً إلى أن الحدث استثنائي في العام الحالي كونه النسخة الخامسة عشرة للسباق في أرض الحلبة، منذ دخولها عالم سباقات السرعة عام 2009.

وكشف النعيمي عن أن جائزة أبوظبي ستشهد زيادة في السعة الجماهيرية لمدرجات حلبة مرسى ياس، بعدما جهزت الحلبة 8 آلاف مقعد إضافي للمتفرجين، خلال النسخة الحالية ولأول مرة، عبر مدرجين متحركين، تم إضافتهما للسعة الإجمالية السابقة البالغة 60 ألف متفرج.

إقبال كبير

وقال النعيمي في تصريحات صحافية خلال جلسة إعلامية بحلبة مرسى ياس: إن الحلبة جاهزة لاستضافة السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا 1، وسباق هذا العام سيشهد بعض المنتجات الإضافية، من أجل توفير أكبر قدر من المتعة والإثارة للمتابعين والحضور، حيث تتاح الفرصة لحاملي التذاكر لزيارة معالم أبوظبي، وأحد الأماكن الترفيهية مجاناً، إلى جانب توفير الفرصة للاختيار بين العديد من أماكن الضيافة الجديدة بالحلبة.

وكشف النعيمي عن نفاد جميع تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بأبوظبي، حيث شهدت عملية بيع التذاكر إقبالاً كبيراً منذ الصيف الماضي، وهو ما دفعنا لإضافة المقاعد الجديدة المتحركة.

وأشار إلى أنه يتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً خلال فعاليات السباق، الذي سيشهد أيضاً سباقات مصاحبة مثل الفورمولا 2 والفورمولا 4، حيث حضر السباق في العام الماضي أكثر من 140 ألف متفرج، 70 % من خارج الدولة، حيث قضى أكثر من 80 % من هذه النسبة 4 ليال أو أكثر في العاصمة أبوظبي، لافتاً إلى أن العوائد الإعلامية والاقتصادية والسياحية، التي حققها السباق على مدار السنوات الماضية هائلة.

متابعة كبيرة

وأضاف: «هناك زيادة ملحوظة في عدد المتابعين لجائزة أبوظبي للفورمولا 1، وشهدت نسخة عام 2021، التي تحدد خلالها بطل العالم على أرض الحلبة متابعة 110 ملايين مشاهدة حول العالم».

خصوصية فريدة

وحول مدى تأثر السباق بحسم بطولة العالم قبل جولات عدة من نهاية الموسم لمصلحة الهولندي ماكس فيرستابن شدد النعيمي على أن سباق أبوظبي يتمتع بخصوصية فريدة، ولم يتأثر يوماً بحسم البطولة من عدمه، حيث تسعى جميع الفرق إضافة إلى السائقين إلى أفضل ختام للموسم، وبالتالي السباق يشهد منافسة قوية حتى مع حسم لقب السائقين، مشيراً إلى أن الصراع على بعض المراكز لم يحسم، إضافة إلى عدم حسم سباق الصانعين، مما يرفع من مستوى الإثارة في السباق الختامي بأبوظبي.

وكشف النعيمي عن أن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى هذا العام ستشهد مشاركة السائق الإماراتي الواعد راشد الظاهري، في سباق الفورمولا 4، ضمن السباقات المصاحبة للجائزة، حيث يظهر لأول مرة على مسار الحلبة، مشدداً على أن أكاديمية ياس هيت للسباقات التابعة للحلبة تقوم بدور كبير في إعداد وتطوير سائقين إماراتيين لسباقات السيارات بمختلف أنواعها، وتأتي مشاركته بعد مشاركة آمنة وحمدة القبيسي، خلال السنوات الماضية.

وختم النعيمي تصريحاته مؤكداً حرص حلبة مرسى ياس على تعزيز مفهوم الاستدامة، والذي أطلق ضمن استراتيجيتها في عام 2020، والنسخة الجديدة تعزز هذا الموسم عبر إضاءة مسار الحلبة بالكامل بتقنية «ليد» الموفرة للطاقة الكهربائية، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية لإضاءة مظلات مرآب السيارات، مما يسهم في توفير 30 % من احتياجات الطاقة على مدار العام.

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