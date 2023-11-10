ينظمه اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.. "نصف ماراثون آسيا" للرجال والسيدات ينطلق غداً في دبي

المصدر: وام

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ينطلق صباح يوم غد السبت سباق "نصف ماراثون آسيا" للعموم "رجال وسيدات"، في "مرسى دبي فستيفال سيتي"، الذي ينظمه اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الآسيوي، ويشارك فيه عدد من العدائين والعدّاءات المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 من مختلف دول العالم يمثلون 20 دولة.

ويتضمن الحدث، إلى جانب السباق الرئيسي، 3 سباقات مجتمعية، لمسافات ميل و5 كم و21 كم.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى تفاصيل إقامة الفعاليات في مؤتمر صحفي صباح اليوم في مجلس دبي الرياضي، بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعادة اللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وأكد سعيد حارب ترحيبه بالوفود المشاركة، موضحاً أن المجلس هو المظلة الداعمة لكافة الألعاب الرياضية وليس لعبة بعينها فقط.

وقال: "ألعاب القوى تحظى باهتمام ومشاركة كبيرة في فعالياتها، وهو ما نتطلع له في نصف الماراثون الآسيوي؛ إذ تضيف إقامة السباق في منطقة "دبي فستيفال" والمناطق المحيطة بها قيمة كبيرة للحدث، ونتمنى للاتحادين الآسيوي والإماراتي التوفيق، وتحقيق إنجازات أكبر لهذه اللعبة، وحريصون على التعاون لإنجاح هذه الجهود، ونتمنى للمشاركين الاستفادة من الفعاليات".

وأثنى سعيد حارب على جهود سعادة اللواء دحلان الحمد، في الارتقاء بألعاب القوى آسيوياً وعالمياً، بوصفه مثالاً للفخر على صعيد القيادات التي كرست نفسها لخدمة هذه الرياضة، ومساندته المستمرة لجهود الإمارات في ألعاب القوى في السابق والآن ومستقبلاً، لتحقيق النجاح على كافة الأصعدة، والتميز في إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة.

وأكد سعادة اللواء دحلان الحمد، أن القناعة الكاملة والثقة الكبيرة بقدرة دبي على إنجاح الحدث، كانت وراء اختيار الإمارات لاستضافة السباق القاري بالمشاركة الكبيرة من 20 دولة.

وأضاف: "ننقل إلى الإمارات تحيات عائلة ألعاب القوى الآسيوية، ونتوجه بالتهنئة للاتحاد على تنظيم بطولة نصف الماراثون، وواثقون بأن تنظيم الفعاليات في الإمارات يتوج بالنتائج الجيدة، وقد تابعنا جاهزية كافة الجوانب المرتبطة بإقامة الحدث، ونتطلع إلى أن يسهم في تعزيز الخطة المستقبلية للنهوض بهذه الرياضة في آسيا".

وأكد فهد عبدالله بن جمعة، دعم مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، لإقامة الفعاليات، لافتا إلى جهود الاتحاد في تشكيل فرق العمل لتنظيم الحدث وفق أعلى وأفضل المعايير.

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