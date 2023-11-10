226 مشاركاً في بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت اليوم، منافسات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، التي ينظمها مارينا الفجيرة على مياه عروس بحر العرب، بالتعاون مع بالما القابضة، وتستمر فعالياتها حتى الأحد، بمشاركة 226 متسابقاً موزعين على 37 قارباً، يمثلون مختلف الجنسيات،

ويتأهل الفائزون في هذه المنافسات للجولة الختامية من بطولة العالم لصيد الأسماك المقررة بكوستاريكا في أبريل 2024.

وترأس أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة الاجتماع التنويري للمشاركين، لاطلاعهم على شروط وقوانين المسابقة.

وكشف أحمد إبراهيم عن سعادته بالتجاوب الكبير، الذي تشهده البطولة في عامها العاشر على التوالي، ولا سيما أن مارينا الفجيرة نال شهرة عالمية واسعة حتى أضحت الفجيرة من أبرز الوجهات العالمية لصيد الأسماك، مقدماً سرداً تاريخياً عن البطولة منذ العام 2000، التي انطلقت بطولة محلية ثم تحولت في العام 2009 إلى بطولة كلاسيكية، لتبدأ البطولة الدولية بمسماها الحالي اعتباراً من 2014، منوهاً بأن بطولة صيد الأسماك بدأت بوجود 8 قوارب فقط، واليوم ارتفع العدد إلى 37 قارباً.

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