حاملة لقب أربع بطولات كبرى.. أوساكا تعود إلى منافسات التنس في دورة بريزبين

المصدر: أ ف ب

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ستعود اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى، إلى منافسات كرة المضرب من بوابة دورة بريزبين الأسترالية (500)، بحسب ما قال منظمون الجمعة.

وتُعدّ دورة بريزبين التي تنطلق في اليوم الأخير من ديسمبر، تحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة التي أحرزت أوساكا لقبها في 2019 و2021، منتصف يناير.

وكانت أوساكا (26 عاماً) أشارت في سبتمبر الماضي إلى أن ابتعادها عن المنافسات "أوقد حقاً النار في داخلي".

وأنجبت النجمة اليابانية ابنتها شاي في يوليو ولم تلعب منذ سبتمبر 2022 حين شاركت في دورة طوكيو، حيث انسحبت من مباراتها في ضد البرازيلية بياتريز حداد مايا بسبب آلام في البطن.

قالت أوساكا التي تتوقع عودة كاملة إلى دورات رابطة المحترفات العام المقبل "أحببت دوماً اطلاق موسمي في بريزبين وأتوق للعودة".

وبعدما تصدّرت تصنيف رابطة المحترفات عام 2019، تراجعت أوساكا، الفائزة بلقب فلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020 إلى جانب لقبيها في أستراليا المفتوحة، حتى المركز 603 لابتعادها عن الملاعب.

وكانت في 2022 الرياضية الأعلى أجراً في العالم وفق مجلة "فوربس" وبلغت عائداتها 51.1 مليون دولار.

ولم ينعكس نجاحها المالي على أرض الملعب في 2022، فعانت من هزائم في الدور الأول في كل من رولان غاروس والولايات المتحدة وانسحبت من ويمبلدون بسبب إصابة في وتر أخيل وخرجت من الدور الثالث في أستراليا.

وغابت أوساكا لفترة طويلة عن المنافسات خلال 2021 بسبب مشاكل نفسية ومعاناتها مع الضغط الإعلامي.

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