غداً.. بطولة "هايك آند فلاي" الدولية تختتم فعالياتها بجولة "حتا"

المصدر: وام

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تختتم غداً السبت منافسات النسخة الثانية من بطولة "هايك آند فلاي" الدولية للقفز بالمظلات، في جولتها الخامسة الأخيرة، المقررة على جبال مدينة حتا بمشاركة 40 طياراً من 18 دولة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويتصدر ترتيب البطولة الإيطالي آرون دورجاتي، ويليه السويسري نيكولا هيرنجر، والفرنسي ريمي بورديل.

وأتمت اللجنة المنظمة الترتيبات كافة، لتسهيل مهمة الطيارين في الجولة الختامية، كما نظمت رحلة تفقدية للطيارين والإعلاميين وفريق الدعم اللوجيستي إلى مدينة حتا.

وقال عبد الله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجيستي، إن فريقه أعد المناطق التي تمثل عصب البطولة عند قوس البداية لمرحلة الجري، ونقاط بداية التسلق وتوقيع الإذن بالطيران والهبوط، ولوحات التوقيع بالزمن ومكان كبار الشخصيات ومنصة التتويج.

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