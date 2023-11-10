بمشاركة اللاعبات المصنفات دوليا وآسيويا.."منتخب الكاراتيه" يحرز ذهبيتين في بطولة آسيا للكبار

المصدر: وام

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فازت اللاعبتان حوراء العجمي وفاطمة خصيف، بميداليتين ذهبيتين لمنتخب الكاراتيه في بطولة آسيا للكبار، المقامة حالياً بمدينة ألماتي في كازاخستان، والتي تقام للكبار للمرة الأولى على مستوى القارة بمشاركة اللاعبات المصنفات دوليا وآسيويا.

وخلال اليوم الأول للبطولة، حققت حوراء العجمي ذهبية وزن تحت 50 كجم في مسابقة الكوميتيه، بفوزها على بطلات إيران وكازاخستان وقيرغيستان، وأحرزت فاطمة خصيف ذهبية وزن تحت 68 كجم بالتغلب على بطلات كازاخستان وإيران وقيرغيستان.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بثلاث لاعبات هن حوراء العجمي وفاطمة خصيف وسارة العمري.

وأشاد اللواء /م/ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بإنجاز اللاعبتين، وهنأهما على الفوز بالذهبيتين، مشيدا بالمستوى المتميز للمنتخب في هذا المحفل الكبير، مهدياً هذه الإنجازات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم وأسرة الكاراتيه بالدولة.

وحظيت بعثة منتخب الكاراتيه، الذي شارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي أقيمت في ألماتي أيضا خلال الأيام الماضية، باستقبال حافل لدى عودتها أمس الخميس، بـ4 ميداليات ملونة (فضيتان وبرونزيتان).

وكان في استقبال البعثة لدى عودتها اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، ومحمد حربوك الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما عاد مع البعثة إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات والتنظيم بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه.

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