4 ميداليات حصاد «كاراتيه الإمارات» في بطولة آسيا

المصدر: متابعة - علي شدهان

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حقق نجوم ونجمات منتخب الإمارات للكاراتيه الفوز بـ 4 ميداليات متنوعة، في ختام المشاركة في بطولة آسيا الـ21، التي أسدل الستار على منافساتها المثيرة في كازاخستان، وشهدت مشاركة قارية واسعة.

وحقق إبراهيم بخيت فضية فردي الكوميتيه، وشيخة اليافعي فضية فردي الكاتا، وعلي صالح البلوشي برونزية فردي الكوميتيه، وملك عبدالله برونزية فردي الكوميتيه.

ويمثل الفوز بـ 4 ميداليات متنوعة في بطولة آسيوية إنجازاً لـ«كاراتيه الإمارات»، ومؤشراً على المسار الإيجابي للعبة، وهذا ما أكده اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والذي هنأ نجوم ونجمات الإمارات، معرباً عن ثقته بمقدرة اللاعبين واللاعبات على مواصلة مشوار الإنجازات.

ومن جانبه، لفت راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إلى أن الحصول على 4 ميداليات متنوعة يبشر بمستقبل واعد للعبة.

وبدوره، عبر المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، عن سروره بمحصلة «كاراتيه الإمارات» في البطولة الآسيوية، مشدداً على أن الفوز بـ 4 ميداليات يعتبر نتيجة أكثر من إيجابية، في ظل مستوى المشاركة في البطولة.

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