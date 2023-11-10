إقبال كبير على المشاركة في «دبي للشراعية 43 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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يغلق، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2023 - 2024)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد في شواطئ دانة الدنيا دبي، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن التجهيزات اكتملت لإنجاح السباق المرتقب يوم غد على ضوء التنسيق القائم مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تقف دائماً وراء نجاح فعاليات النادي.

وكشف محمد سيف المري عن التعاون الكبير، الذي أظهره الملاك والنواخذة، منذ إعلان تنظيم الحدث وفتح باب التسجيل للمشاركة، حيث تجاوز عدد القوارب، التي أكدت مشاركتها قبل موعد إغلاق باب التسجيل بيوم واحد 75 قارباً، وهو رقم جيد وكبير، من الممكن أن يزيد في الساعات المتبقية لفترة القيد والتسجيل. وأشار مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى أن هذا العدد الكبير من القوارب التي ستسجل حضورها في السباق يعكس التطور المتواصل للسباقات التراثية، ومكانتها في قلوب أهل الإمارات، الذين يتسابقون كل مرة، من أجل إحياء الموروث الشعبي المرتبط بحياة الآباء والأجداد.

حرص

وقال محمد المري: إن اللجنة المنظمة للسباق تحرص كذلك على إقامة المنافسات في أفضل الظروف، من خلال دراسة الظروف المحيطة، ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة بحالة البحر وسرعات الرياح حتى تتمكن من اختيار المسار الصحيح، وكذلك التوقيت المناسب لبدء الملحمة المرتقبة، والتي ستقام يوم غد وتقوم مؤسسة دبي للإعلام، عبر قنوات دبي الرياضية بنقل تفاصيلها على الهواء مباشرة.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم خلال أكتوبر الماضي سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، بمشاركة زادت على 80 قارباً، حيث تفوق في السباق القارب داحس 63، بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، محققاً المركز الأول، بينما نال القارب الشقي 96، بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح المركز الثاني، وحل القارب سهم 170، بقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي في المركز الثالث.

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