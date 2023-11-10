دبي تحتضن بطولة أوروبا للقفز بالمظلات 17 نوفمبر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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تحتضن دبي بطولة أوروبا للقفز بالمظلات من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري في سكاي دايف دبي وفندق شاطئ العنوان بالجميرا بمشاركة 20 فريقاً، وتقام لأول مرة خارج «القارة العجوز»، ثم تعقبها بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات «دقة الهدف» من 20 حتى 27 من الشهر نفسه.

ارتياح

من جهة أخرى، أبدى المشاركون في بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية ارتياحاً بالغاً وسعادة غامرة عقب المشاركة في جولة جبل «الفاية» بالشارقة وما حققته من نجاحات فنية وتنظيمية وجماهيرية علاوة على المناظر الخلابة والجذابة التي بهرتهم من خلال التمازج اللوني بين السماء الصافية والجبال الشاهقة والظلال والخضرة المتناثرة واللاتي شكلت في مجموعها لوحة رائعة.

وطلب بطل العالم الإيطالي آرون دورجاتي نيابة عن نخبة الأبطال المشاركين في البطولة من اللجنة المنظمة إقامة جولة إضافية لتصبح البطولة من 6 جولات في النسخة الثالثة العام المقبل وأن تكون هذه الجولة الإضافية بجبل الفاية وذلك بعد الارتياح الكبير الذي شعر به خلال التنافس في هذا المكان الرائع.

ثناء

كما أثنى الإيراني محسن المنصوري بطل الهواة على جولة جبل «الفاية» ووصفها بالرائعة والمبهرة، وقال إن إقامة جولة إضافية من شأنه أن يضفي المزيد من الإثارة على البطولة.

وأكد يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة للبطولة أن اللجنة ستدرس طلب الطيارين في أول اجتماعاتها عقب اختتام البطولة السبت المقبل في حتا، مشيراً إلى أن من أولويات اللجنة المنظمة عودة الضيوف إلى بلدانهم وهم يحملون أطيب الذكريات عن البطولة وعن الأماكن السياحية بالدولة ما يسهم في الترويج للسياحة الرياضية وهي أحد أبرز أهداف الاتحاد من تنظيم مثل هذه البطولات.

وأشاد محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة في نسختها الثانية والخدمات اللوجستية التي قدمتها، مشيراً إلى أن الاتحاد سيبدأ بنهاية بطولة «هايك آند فلاي» في الإعداد والتحضير لمنافسات بطولة أوروبا للقفز بالمظلات وبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات.

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