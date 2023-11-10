سلة النصر تكسب حامل اللقب وتُحلق بـ «علامة كاملة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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واصل فريق النصر لكرة السلة انتصاراته ونتائجه القوية، بالفوز على حامل اللقب «شباب الأهلي»، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام للرجال، بنتيجة 82 - 76، في المباراة التي أقيمت في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وهو الفوز الخامس من 5 مباريات لفرقة «العميد»، وأول خسارة يتعرض لها حامل اللقب في المسابقة، تبقت مباراة واحدة للنصر في الدور الأول أمام الظفرة، الأحد المقبل، فيما استكمل شباب الأهلي مبارياته «6 مباريات».

وشهدت الجولة أيضاً، عودة الشارقة إلى طريق الانتصارات، بالفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 106 - 65، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الشارقة، ليرتفع الشارقة برصيده إلى 8 نقاط، جمعها من 3 انتصارات على الوصل والظفرة والوحدة، ونقطتان بالخسارة أمام شباب الأهلي والنصر، لتضعه هذه النتيجة في المركز الثالث لترتيب جدول المسابقة، خلف المتصدر شباب الأهلي صاحب الـ 11 نقطة من 6 مباريات، والنصر صاحب المركز الثاني بـ 10 نقاط من 5 مباريات، والوحدة 6 نقاط من 5 مباريات، ويحل الشارقة ضيفاً على البطائح في ختام الدور التمهيدي الأول، فيما يستضيف الوحدة منافسه الوصل.

وفي مباراة ثالثة، حقق الوصل فوزاً كبيراً على الظفرة بنتيجة 111 - 67، ليصل للنقطة السابعة من 5 مباريات، والظفرة إلى 5 نقاط.

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