بدء العد التنازلي لـ«عالمية دي بي ورلد للغولف» في دبي

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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بدأ العد التنازلي لانطلاق جولة دي بي ورلد العالمية للغولف في دبي بنسختها الخامسة عشرة لها والتي ستقام في عقارات جميرا للغولف اعتباراً من الخميس المقبل إلى 19 الجاري، ويشارك في الحدث 50 لاعباً، هم الأعلى تصنيفاً في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية «السباق إلى دبي»، يتنافسون للفوز بالمراكز الأولى، ضمن فعالية رولكس الخامسة والأخيرة للمحترفين والهواة، وتشهد البطولة 15 فعالية متنوعة من الأنشطة للاعبين والجماهير.

وسيتم استضافة نهائيات سلسلة جولات G4D مرة أخرى في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية في الفترة يومي 17 و18 الجاري، وتضم أبرز اللاعبين من التصنيف العالمي للاعبي الغولف من أصحاب الهمم.

وتقدم أكاديمية تومي فليتوود دروساً مجانية في لعبة الغولف في «منطقة الغولف للجميع» طوال فترة البطولة.

وتضم قرية جولة دي بي ورلد العالمية مجموعة واسعة من الأكلات الشعبية والمطابخ العالمية.

وتعتبر حاوية كرات الغولف «حياة ثانية» التي صممتها دي بي ورلد وقامت بتنفيذها، بمثابة فرصة ثانية لمنح كرات الغولف الحياة من جديد واستخدامها في المشاريع الشعبية حول العالم. وتم تخصيص يوم 18 الجاري لتقديم دروس مجانية في اللعبة للسيدات، ويقام يوم الأسرة يوم 19 نوفمبر، ويضم مجموعة من أنشطة الأطفال، وتجربة ركوب الجمال، في جولات مجانية بجوار ميدان القيادة.

يتم تشغيل «صالة الأرض» التي تطل على المنطقة الخضراء رقم 16 بواسطة الألواح الشمسية ومولدات الهيدروجين لتوفير تجربة صديقة للبيئة.

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