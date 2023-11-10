ضربة بداية رالي دبي من «فستيفال سيتي» اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم النسخة السابعة المحدثة من رالي دبي الدولي، وستكون الانطلاقة في منطقة «فستيفال سيتي» في دبي بالمرحلة الاستعراضية المسائية التي توفر فرصة مشاهدة جميع المتسابقين عن قرب قبل جولتي الرالي غداً وبعد غدٍ.

واستكملت الفرق استعداداتها لخوض الرالي، الذي يمثل ختام بطولة العالم للراليات، وأعلنت «تويوتا» ترقية النجم الأمريكي الناشئ سيث كوينتيرو لقيادة سيارتها «هايلوكس» ذات التوربو المزدوج، التي كان يقودها البطل العالمي ناصر العطية، بينما يسابق العطية بسيارته الجديدة «هنتر برودرايف».

وتجذب الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية «باها» أفضل السائقين والدراجين، ويحظى الرالي بدعم من حكومة دبي والجهات التابعة لها، ما يساعد منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO) على تقديم واحد من أكثر أحداث رياضة السيارات الدولية المنتظرة لهذا العام في دولة الإمارات. وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إن الدعم المستمر من حكومة دبي ومؤسساتها يمكّننا من تقديم رالي رفيع المستوى ذي شهرة عالمية.

وأضاف: «نحن فخورون بتمثيل المنطقة بتاريخها وحضارتها، حيث تجتمع المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس الصعبة والتطور التقني لدبي لتقدم حدثاً رياضياً رائعاً يعرض أفضل ما في الإمارات ودبي للجمهور المحلي والإقليمي والدولي».

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