تألق أبطال الإمارات في فئة المحترفين بـ «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد اليوم التاسع من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ 15، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات في نهائيات الحزامين البنفسجي والبني في فئة المحترفين، والتصفيات التأهيلية لنهائي فئة الحزام الأسود، تمكنت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تحقيق المركز الأول، بمنافسات فئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، وحلت أكاديمية A.F.N.T الإماراتية ثانياً، ونادي بني ياس ثالثاً.

حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعبدالله الريسي، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري لوكالة أنباء الإمارات.

وتقام اليوم نهائيات الحزام الأسود، ويستعد بطلنا زايد الكثيري للدفاع عن لقبه الذي حققه في نسخة العام الماضي من البطولة بحصوله على ذهبية الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 56 كلغم، إذ سيواجه البرازيلي يوري هندريكس، فيما يخوض زميله البطل خالد الشحي نزالاً قوياً في نهائي الحزام الأسود وزن 62 كلغم أمام البرازيلي ميريان ألفيس.

وقال زايد الكثيري:أثق في قدرتي على تقديم أداء بطموح تحقيق إنجاز جديد للإمارات.

وقال خالد الشحي: خوض النهائي لحظة تاريخية أنتظرها بفارغ الصبر،ومتفائل بتحقيق نتيجة جيدة وإنجاز أهديه إلى الوطن.

وبارك محمد بن دلموج الظاهري لأبطالنا عمر، ومحمد السويدي، ومحمد سعيد الكتبي، وسعيد الكبيسي، وأسماء الحوسني، وحصة الشامسي، الذين نجحوا في اعتلاء منصة التتويج، وقال: ننتظر تحقيق أبطالنا المزيد من الإنجازات، وأنا على ثقة بأن هذا الجيل الذهبي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية سيواصل تحقيق الإنجازات بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وقال البطل عمر السويدي، لاعب نادي بني ياس الذي حصد ذهبية المحترفين فئة الحزام البني وزن 56 كلغم: إن نزال نصف النهائي مع زميلي ذياب النعيمي كان الأروع بالفترة الأخيرة، ونجحنا في تقديم أداء يليق بجوجيتسو الإمارات.

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