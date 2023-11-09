مستويات احترافية متقدمة للفرق في منافسات بطولة القائد العام للياقة والتحدي 2023

المصدر: وام

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نظمت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية "بطولة القائد العام للياقة والتحدي 2023 "، في نسختها الأولى، والتي جرت منافساتها في الصالة الرياضية الواقعة بمنطقة أم الرمول في إمارة دبي، وذلك بمشاركة 11 فريقاً يمثل القطاعات الإقليمية والإدارات العامة التابعة للدفاع المدني على مستوى الدولة.

وتضمنت البطولة تحديات متنوعة لرياضة “الكروس فيت”، التي تنافس فيها المشاركون في الصالة الرياضية، حيث أسفرت النتائج النهائية وبمجموع النقاط العام للفرق عن تتويج فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، بلقب درع التفوق العام للبطولة لحصوله على المركز الأول، فيما جاء فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني في المركز الثاني، وحقق فريق الإدارة العامة للدفاع المدني الفجيرة المركز الثالث.

وقال اللواء الدكتور جام المرزوقي القائد العام للدفاع المدني “إن تنظيم البطولات الرياضية للمنتسبين من عناصر الدفاع المدني يأتي في إطار الاستعداد والجاهزية، وبما يتوافق مع الخطط والأهداف الإستراتيجية للقيادة” موضحا أن هذه البطولات بتحدياتها المتنوعة تقوم على تعزيز القوة البدنية العالية، ورفع مستويات اللياقة التي تعد من المتطلبات المشروط توفرها في رجل الإطفاء ليتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه، كما أن لهذه المسابقات الرياضية انعكاسات إيجابية تعود بالنفع على المنتسبين من حيث الإعداد الجسدي والتهيئة النفسية، فهي تعمل على إكسابهم المزيد من المهارات الاحترافية، والقدرات على التحمل والمرونة في الأداء، مما يجعلهم مستعدين دائماً للتعامل مع أي حدث طارئ بالسرعة والاستجابة الفورية المطلوبة".

وأشاد بكفاءة إعداد البطولة من قبل المنظمين والقائمين على أعمالها، بالإضافة إلى مستوى اللياقة العالية التي ظهر عليها جميع المتنافسين، متوجهاً بالتهنئة للفائزين بالمراكز الأولى، ومتمنياً حظاً أوفر لبقية الفرق.

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