رالي دبي الصحراوي ينطلق غداً بالمرحلة الاستعراضية الليلية

المصدر: وام

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تنطلق غدا النسخة السابعة المحدثة من رالي دبي الصحراوي بالمرحلة الاستعراضية في فستيفال سيتي في دبي المخصصة للمشاهدين قبل انطلاق جولتي الرالي يومي السبت والأحد.

وهذه النسخة هي الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية (باها) والتي يشارك فيها أفضل السائقين والدراجين لمدة 3 أيام بداية بالمرحلة الاستعراضية الليلية، والمقامة على مسار مصمم خصيصاً بطول 2 كم على الواجهة البحرية.

ويحظى الرالي بدعم من حكومة دبي والجهات التابعة لها، ما يساعد منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO) على تقديم واحدٍ من أكثر أحداث رياضة السيارات الدولية المنتظرة لهذا العام في الإمارات.

وقال سعادة خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO): "الدعم المستمر من حكومة دبي ومؤسساتها يمكّننا من تقديم رالي رفيع المستوى وذو شهرة عالمية.. فخورون بتمثيل المنطقة بتاريخها وحضارتها حيث تجتمع المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس الصعبة والتطور التقني لدبي لتقدم حدثاً رياضياً رائعاً يعرض أفضل ما في الإمارات للجمهور المحلي والإقليمي والدولي".

وأعلنت تويوتا أن الأمريكي الناشئ سيث كوينتيرو فاز بالترقية لأحد أهم المقاعد في راليات الطرق الوعرة، واختارت تويوتا الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات (باها) في دبي لتقديم كوينتيرو على متن سيارة تويوتا هايلكس ذات التوربو المزدوج V6 سعة 3.5 لتر والتي كان يقودها مؤخرًا البطل العالمي ناصر العطية.

ويتنافس العطية بسيارته الجديدة (هنتر برودرايف)، ويرجح أن يأتي أكبر منافس له من فريقه السابق الذي يضم الآن كوينتيرو ذو الـ21 عاماً.

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