ختام دراسات المستوى الثالث لمدربي الشراع الحديث

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم، غدا دورة دراسات (المستوى الثالث) للمدربين في رياضة الشراع الحديث، والتي ينظمها للمرة الأولى على مستوى المنطقة والشرق الأوسط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، ضمن برنامج التضامن الأولمبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشارك 14 دارساً ودارسة في الدورة، التي انطلقت بداية الأسبوع، بإشراف ومشاركة المحاضرين المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي للشراع الحديث البريطاني تيم كروس، والمغربي زهير اللباط، حيث أنجزت أعمال الدورة والدراسات على شقين نظري وعملي.

واستفاد من هذه الدراسات نخبة من أبطال وبطلات هذه الرياضة، في إطار خطط مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، من أجل توسيع المشاركة المجتمعية وزيادة رقعة انتشار الرياضات البحرية الشراعية الحديثة، وتأهيل الكوادر الوطنية وتحفيزها للإبداع في هذا المجال خصوصاً أن رياضات الإبحار الشراعي أخذت في الصعود، وحصلت على القبول من شريحة واسعة، مما يشجع على تأهيل كادر وطني من الجنسين في هذا المجال.

وينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مساء الجمعة، في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية حفل ختام دورة دراسات المستوى الثالث للمدربين، بمشاركة مسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية، والأكاديمية الوطنية الأولمبية، حيث سيتم توزيع الشهادات على الدارسين، والذين نالوا شرف المشاركة في هذه الدورة، التي تقام للمرة الأولى في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط.



قائمة

الجدير بالذكر أن دراسات المستوى الثالث للمدربين شهدت مشاركة أبطال وبطلات رياضة الشراع الحديث من الجنسين، وضمت القائمة كلاً من: ضحى محمد البشر صاحب برونزية (ألكا 6) في دورة الألعاب العربية بالجزائر 2023، وغلا محمد البشر، ووفاء الكثيري المشرفة الإدارية والفنية على منتخب أوبتمست، والجازي سيف المحيربي، وعبدالعزيز عبدالله المرزوقي وسعيد ناصر، ومحمد عبدالكريم الحمادي وعبدالله وهزاع محمد البشر ويوسف حسن الحمادي، وسعود أحمد المعينة، وحمزة إسماعيل العلي، وعبدالله سلطان المرزوقي.

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