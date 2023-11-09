مباراتان في انطلاق دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق غداً منافسات مسابقة دوري رجال اليد، المسابقة الرابعة بموسم رجال اليد 2023 - 2024، بمباراتين.

ويشهد الموسم 6 مسابقات، بمشاركة 8 فرق، سعت وتسعى للفوز بألقاب مسابقات الموسم، الذي انطلق في الخامس من سبتمبر 2023، ويستمر لغاية 15 مايو 2024.

وستكون الانطلاقة في السابعة مساء الجمعة بمباراتين في الدور التمهيدي للمسابقة، التي تقام بدورين تمهيدي ونهائي، يستضيف في الأولى فريق الوصل فريق العين، وفي المباراة الثانية يحل فريق النصر ضيفاً على فريق مليحة..

وتستكمل الجولة الأولى للمسابقة السبت بمباراة واحدة، تجمع بين شباب الأهلي مع ضيفه فريق دبا الحصن، وتم تأجيل مباراة الشارقة مع الجزيرة إلى 19 ديسمبر 2023.

نظام جديد

ووضعت لجنة المسابقات نظاماً جديداً لبطولة الدوري العام في هذا الموسم، يشمل 65 مباراة، ومكوناً من دور تمهيدي، يتضمن 55 مباراة، ويقام بنظام الدوري الكامل من دورين، تسفر نتائجه عن تحديد الفرق الأربعة الأولى التي ستخوض منافسات الدور نصف النهائي، المقام بدوره من مواجهتي ذهاب وإياب، وتحددان هوية طرفي المباراة النهائية، بجانب طرفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تقام في 27 أبريل 2024.

ويتزامن نصف نهائي الدوري، مع إقامة دورٍ تكميلي للفرق التي حلت بختام التمهيدي في المراكز من (5 – 8)، من دور واحد، تجمع الخامس مع الثامن، والسادس مع السابع، والفائزان يتنافسان على المركزين الخامس والسادس، والخاسران يلعبان على المركزين السابع والثامن، في 24 أبريل 2024.

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