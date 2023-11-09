«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تدشّن «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها في رياضة المرأة، منافسات النسخة الحادية عشرة اليوم، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة، وتقام في 7 رياضات مختلفة، تتضمن البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز، وتستمر المنافسات حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتفتتح بطولة البولينغ منافسات الدورة في الساعة الثالثة مساء اليوم في مركز دبي الدولي للبولينغ، وسيتم تكريم الفائزات في جميع الفئات الفردية والفرق في الساعة 8:00 مساء اليوم.

وتنطلق في الساعة 1:00 ظهر غد، منافسات بطولة البادل، التي تقام في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتضمن المنافسة ضمن فئتين، هما فئة المواطنات وفئة المقيمات، وتستمر البطولة حتى إلى 12 نوفمبر، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم الاثنين 13 نوفمبر في نادي النصر الرياضي، وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات.

برنامج

ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات في مضمار ميدان، يوم 17 نوفمبر، ويتضمن التنافس في فئتين، هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية، التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، يوم السبت 18 نوفمبر، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة يوم الاثنين 20 نوفمبر في جزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، وفئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات، دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

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