«الألعاب الإلكترونية» لشرطة دبي 9 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تحديد موعد انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية يوم 9 من شهر ديسمبر المقبل، وتستمر 5 أيام في نادي ضباط شرطة دبي، برعاية من مركز بطاقة إسعاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شرطة دبي في مركز الابتكار بمقر القيادة العامة الرئيسي، وترأسه الرائد عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور منال إبراهيم، مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، وهواة الألعاب الإلكترونية.

وأكد الرائد عبدالله الشحي، على النجاح الكبير الذي حققته بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية في النسختين السابقتين التي استقطبت العديد من هواة ومُحترفي الألعاب الإلكترونية من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية للمنافسة على المراكز الأولى والفوز بجوائز مالية، الأمر الذي عزز أهداف البطولة، موضحاً أن قيمة الجوائز المالية في هذه النسخة من البطولة يبلغ 185 ألف درهم.

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