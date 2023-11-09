آرون يقترب من حسم لقب «هايك آند فلاي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اقترب الإيطالي آرون دورجاتي من حسم لقب بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 طياراً من 18 دولة.

وتمكن الطيار الإيطالي من الفوز بلقب الجولة الرابعة، على قمة جبل الفاية بالشارقة أمس، والتي سجلت نجاحاً لافتاً بفضل الأداء القوي للطيارين والطقس الرائع وطبيعة المكان الذي يعد من أفضل أماكن القفز وأجملها في العالم، بعد فوزه بالجولتين الأولى والثانية، ليؤكد جدارته في حسم لقب البطولة، فيما حل الطيار الأسترالي دام أوبريتور في المركز الثاني والفرنسي دامين لاكازا في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة، احتفظ الإيراني محسن المنصوري بالصدارة بفوزه بالمركز الأول، واحتل الجنوب أفريقي بن هدسون المركز الثاني، وتبعه في المركز الثالث اللبناني ميلود ضو.

وشهد ختام الجولة الرابعة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وتابع فعاليات الجولة الرابعة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد حليس مدير عام بلدية البطائح، وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ويوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد، وعبد الله مراد رئيس لجنة الدعم اللوجستي.

وأعرب الشيخ طارق بن فيصل القاسمي عن سعادته بإقامة البطولة في جبل الفاية بالشارقة، وهو مكان مميز يشهد بطولات مستمرة على مدار العام، مثنياً على المشاركة الواسعة من الطيارين وتقديمهم عروضاً قوية ورائعة، وهنأ اللجنة المنظمة للبطولة على هذا النجاح اللافت.

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