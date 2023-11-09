انطلاقة التصفيات التأهيلية في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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انطلقت صباح أمس المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان ضمن النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري.

تضمنت منافسات اليوم الأول لفئة المحترفين إقامة المنافسات التأهيلية للدول لحملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث جمعت المنافسات لاعبين من نفس الدولة للتنافس فيما بينهم والتأهل إلى مرحلة التصفيات ومن ثم النهائيات اليوم للحزامين البنفسجي والبني وغداً لفئة الحزام الأسود. ويتأهل لاعبان يحملان نفس الحزام من كل دولة عن كل فئة وزنية.

أقوى المنافسات

من جانبه، قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تمثل منافسات المحترفين العنوان الأبرز لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث نشهد على مدى ثلاثة أيام أفضل لاعبي العالم يتنافسون لتحقيق المجد، لا سيما حملة الحزام الأسود، الذين اعتدنا على أن يقدموا أداءً مبهراً يمهد لهم الطريق نحو التتويج وتعزيز فرصهم في المنافسة لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وأشاد البطران بالتطور المستمر للبطولة وقدرتها على إرساء معايير تنظيمية مبتكرة نسخة بعد أخرى ما يعكس دور أبوظبي في النهوض برياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي، ويسهم في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لهذه الرياضة، ومحطة أساسية للتطوير واستقطاب نخبة نجوم وأبطال الرياضة، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

أداء متميز

وأعرب البطران عن سعادته بما شاهده من أداء متميز لأبناء وبنات الوطن الذين نجحوا في حجز مكان لهم في التصفيات النهائية لفئة المحترفين، منوهاً بأهمية أن يكون لدينا أبطال وبطلات على المستوى العالمي ومن خلال أكبر بطولة على أجندة الرياضة الدولية، وهو أمر يدعو للفخر، ونحن على ثقة بقدرتهم على مواصلة المسيرة والوصول إلى منصات التتويج.

مشاركة غير مسبوقة

بدوره، قال طارق عمر البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: تحتفل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها لهذا العام بخمسة عشر عاماً من التميز. ولقد نجحت هذه النسخة في استقطاب مشاركة خارجية غير مسبوقة بلغت 4000 لاعب توافدوا إلى العاصمة أبوظبي من 127 دولة، على رأسها البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.

وأضاف البحري: «تعكس مستويات المشاركة القياسية من أبرز الأندية والأكاديميات حول العالم إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها البطولة وخصوصاً على صعيد الارتقاء بمسيرة اللاعبين الاحترافية، كونها تؤثر بشكل مباشر على تصنيفهم العالمي المعتمد من قبل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، إذ تمنح 4000 نقطة لأصحاب المراكز الأولى، ما يعزز فرصهم بالفوز بإحدى فئات جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وأكد البحري الجاهزية التامة لاستضافة نهائيات فئة المحترفين يومي الخميس والجمعة، حيث إن فرق عمل الاتحاد تعمل على مدار الساعة لاستضافة آلاف المحترفين وإنتاج بطولة بهذا المستوى المشّرف. وتوقع أن يكون للاعبي الإمارات خصوصاً حاملي الحزامين البني والأسود تقديم مستويات لافتة، مشيراً إلى أن الفوز بالميداليات في هذه البطولة الكبرى يحتاج إلى عنصري التركيز والتوفيق وبالأخص النزالات النهائية التي غالباً ما تحسم عبر أصغر التفاصيل. على جانب آخر، تمكن عدد من أبطال وبطلات الإمارات من التأهل إلى مرحلة التصفيات لمنافسات المحترفين في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

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