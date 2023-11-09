إنجازات مميزة لأبطال الإمارات في بناء الأجسام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حظي لاعبو منتخب الإمارات لبناء الأجسام لدى عودتهم للدولة، من مشاركتهم المميزة في بطولة العالم التي أقيمت في برشلونة بإسبانيا، بعد حصادهم ميداليتين ذهبية وفضية، وعدد من المراكز المتقدمة، باستقبال حافل بالورود في مطار دبي الدولي، حيث كان في استقبال البعثة، محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام. ووصف أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، المشاركة في المونديال، بأنها أكدت صحة النهج الفني والتنظيمي للعبة والذي تم اتباعه في الربع الأخير من الموسم الحالي.

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