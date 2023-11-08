«كوماندو جروب» أساتذة «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت، مساء أمس، منافسات فئة «الأساتذة» للحزامين البني والأسود في النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة من أنحاء العالم.

واشتعلت المدرجات بالتشجيع من الجماهير التي احتشدت في ضوء الأداء المتميز لنجوم الحزامين البني والأسود، خصوصاً لاعبي ولاعبات أمريكا الجنوبية، بما يتمتعون به من عناصر القوة والمهارة والخبرة، وتقديمهم تقنيات فنية رائعة على بساط البطولة.

لقب

في منافسات البطولة، تمكنت أكاديمية كوماندو جروب من الإمارات من انتزاع لقب منافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية A.F.N.T من الإمارات أيضاً في تحقيق المركز الثاني، وحلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

حضر المنافسات، أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة، وخوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسائد حجازي سلامة المدير العام لمبيعات جاكوار لاند روفر في بريمير موتورز، وعدد من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وممثلي الجهات الداعمة والشريكة.

موطن الأبطال

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: تواصل النسخة 15 من البطولة، سلسلة نجاحات النسخ السابقة في استقطاب أبطال الرياضة العالميين، لاستعراض فنونهم ومهاراتهم أمام عشاق ومحبي الجوجيتسو، في عاصمة الرياضة العالمية التي غدت موطناً للأبطال ووجهة لتحويل أحلامهم وطموحاتهم إلى واقع.

إشادة عالمية

ويضيف الظاهري: نجحت البطولة في 7 أيام منذ انطلاقتها في حصد الإشادات العالمية من قبل جميع الوفود وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وهذا ما نعده وسام فخر على صدورنا، وخصوصاً أن 7000 رياضي ورياضية سيحملون معهم ذكريات لا تنسى عند عودتهم إلى بلادهم وسينقلون الصورة المشرقة للتنظيم وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية وهو ما سيدفعنا إلى مواصلة التميز والابتكار في الاستحقاقات المقبلة.

منافسات المحترفين

وأشاد الظاهري، بالمشهد الذي ترسمه الجماهير في المدرجات والتي حضرت بقوة خلف الأبطال منذ بدء المنافسات، مؤكداً أن الجماهير أيقونة البطولة وأبرز عوامل نجاحها وتميزها، ولافتاً إلى أنه مع انطلاق منافسات المحترفين في الأيام الثلاثة الأخيرة من البطولة، ستتزايد الأعداد وخصوصاً في ظل حضور ومشاركة عدد كبير من أبطال العالم المحترفين والمصنفين الأوائل في مختلف فئات الأوزان والأحزمة.

نمو متواصل

من جانبه، أعرب راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن سعادته بأجواء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدرتها على التطور عاماً بعد عام، ولا سيما على صعيد زيادة عدد المشاركين والأكاديميات من مختلف دول العالم التي ترغب في أن تكون جزءاً من هذه القصة الفريدة من النجاح والتألق.

وأضاف البلوشي: تنظيم بطولة بهذا المستوى واستضافة آلاف اللاعبين وفقاً لأعلى المعايير يستوجبان توجيه التحية لكل القائمين على ترسيخ هذا النجاح والتميز، ولا بد من الإشارة إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية في الإمارة نتيجة لاستضافة هذه الأعداد الضخمة من اللاعبين والمشجعين، وسعيد بالحضور ضمن هذه الأجواء التنافسية الملهمة والمشاركة في تتويج الأبطال الفائزين.

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