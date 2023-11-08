إثارة مرتقبة في «طيران الإمارات للرجبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن منظمو بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، أمس، عن مجموعات المرحلة الأولى من بطولة إتش إس بي سي سيفينز 2024، التي تشهد مباريات مثيرة مع استعداد منتخبي جنوب أفريقيا وأستراليا للدفاع عن لقبيهما في. تقام البطولة على ملعب سيفينز، في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، حيث يشارك أفضل 24 منتخباً دولياً في سباعيات الرجبي للرجال والسيدات في افتتاح السلسلة. ويضع منتخب جنوب أفريقيا عينه على لقب الرجال في دبي، ويستعد لخوض المباريات إلى جانب بطل إتش إس بي سي سيفينز نيوزيلندا، وساموا، وكندا في المجموعة الأولى.

وتواجه أيرلندا، الأرجنتين، وأستراليا، وإسبانيا في المجموعة الثانية، في حين تضم المجموعة الثالثة كلاً من فرنسا والولايات المتحدة وفيجي وبريطانيا العظمى.

ترقب

وفي منافسات السيدات أوقعت القرعة أستراليا بطلة دبي إلى جانب أيرلندا واليابان والبرازيل في المجموعة الثانية. في حين تشارك نيوزيلندا بطلة العالم، في المجموعة الأولى إلى جانب فيجي، وبريطانيا العظمى، وجنوب أفريقيا. أما المجموعة الثالثة فتضم كندا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا المجموعة الثالثة.

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