20 دولة في نصف ماراثون آسيا بدبي السبت

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد مشاركة 20 دولة في سباق نصف ماراثون آسيا للعموم «رجالاً وسيدات»، الذي تستضيفه دبي السبت المقبل. ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز للفئات المشاركة في السباق الرئيسي، والسباقات المجتمعية الأخرى التي تقام على هامش الحدث، لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الحدث القاري الكبير.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن هذه الاستضافة تعزز مكانة الدولة الريادية في تنظيم وإقامة البطولات العالمية والدولية والقارية، كما تبرز دور الاتحاد وجهوده للارتقاء باللعبة، وتنفيذ الاستراتيجية التي تستهدف دعم المواهب، وبناء قاعدة كبيرة من أبناء الإمارات.

هدف

وأوضح: «ننظر باهتمام كبير لهذه الفعاليات الدولية، ونضع في تقديرنا الاستفادة القصوى من مشاركة أبطال المنتخب، من خلال الاحتكاك، واكتساب الخبرات، وتطوير المهارات، ونسعى لتنفيذ البرامج التي تعزز دور الاتحاد في تطوير منظومة ألعاب القوى بالتعاون مع الأندية».

وأشار إلى استمرار برامج تطوير المنتخبات الوطنية، والمشاركة في البطولات القارية والدولية، واستضافة الفعاليات المختلفة، وأن الاتحاد أمام حدث آسيوي كبير العام المقبل بتنظيم البطولة الآسيوية للشباب تحت 20 عاماً في دبي.

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