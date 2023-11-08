هيرنغر بطل جولة «جبل جيس» لـ«هايك آند فلاي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توج الطيار السويسري نيكولا هيرنغر بطلاً لفئة المحترفين للجولة الثالثة من بطولة «هايك آند فلاي» التي أقيمت على قمة «جبل جيس» برأس الخيمة، بمشاركة 40 طياراً يمثلون 18 دولة.

وجاء الطيار الفرنسي ديميان لاكاز في المركز الثاني والطيار الإيطالي آرون دورجاتي صاحب ذهبيتي الجولتين الأولى والثانية في المركز الثالث.

وفي فئة التحدي للهواة، واصل الطيار الإيراني محسن المنصوري تألقه، محتلاً المركز الأول بعدما حلق بالصدارة في الجولة الماضية على قمة «جبل ينس» كذلك، واحتل الطيار الجنوب أفريقي بن هود سون المركز الثاني وجاء اللبناني ميلو دوا ثالثاً.

وتشهد النسخة الحالية لبطولة «هايك آند فلاي» مشاركة الطيار الإماراتي الواعد عبدالله ناصر الحمادي الذي يمارس اللعبة منذ 8 سنوات، والذي سبق له المشاركة في القفز الحر بالمظلات والباراموتور والكروس كانتري.

وبنهاية الجولة الثالثة، قام الشيخ عمر بن صقر القاسمي بتتويج الفائزين بحضور يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة.

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