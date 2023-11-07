رالي دبي الصحراوي يستعرض بسياراته في دبي فستيفال سيتي الجمعة

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قررت اللجنة المنظمة لرالي دبي الصحراوي، اختتام بطولة العالم للراليات الصحراوية (باها) عبر إقامة مرحلة استعراضية ليلية في دبي فستيفال سيتي يوم الجمعة المقبل.

ويقام الرالي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين الفطيم تويوتا، ودبي فستيفال سيتي، وإينوك، ومياه العين.

وتمتد المرحلة الاستعراضية لكيلومترين على مسار صمم خصيصاً بجوار المركز التجاري، وبإطلالة على الواجهة البحرية.



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