في تصنيف شهر نوفمبر 2023 ..منتخب "الشاطئية" يحتل المركز الثامن عالمياً والثاني آسيوياً

المصدر: وام

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احتل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية المركز الثامن على مستوى العالم، والثاني على قارة آسيا، في تصنيف شهر نوفمبر 2023 الصادر عن اللجنة التنفيذية للكرة الشاطئية "Beach Soccer Worldwide" برصيد 1661 نقطة.

وفاز منتخب الإمارات في أكتوبر الماضي ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية، بعد أيام من فوزه ببرونزية بطولة نيوم الدولية في السعودية.

ويواصل المنتخب حاليا استعداداته للمشاركة لكأس العالم للكرة الشاطئية المقررة بالإمارات في فبراير 2024.

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