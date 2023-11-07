"آسيوي" كرة السلة يعقد اجتماعه الأول في دبي ويستعرض خطط المستقبل

المصدر: وام

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استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، خلال اجتماعه في دبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة، خطة عمله للمستقبل وكيفية تنفيذها لتحقيق التطور المستدام في عمل الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة.

واستضاف مجلس دبي الرياضي، اليوم ، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2023 - 2027، بحضور الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة “FIBA”، وأندرياس زاكليس الأمين العام للاتحاد الدولي، واللواء “ م ” إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل المجلس القاري للفترة المقبلة والمبادرات والبرامج التي سيعمل على تنفيذها.

وترأس الاجتماع الدكتور جوفيندراج كيمباردي رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور النجم العالمي الصيني ياو مينج الرئيس التنفيذي للاتحاد القاري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ونظم مجلس دبي الرياضي لقاء ترحيبيا بالضيوف من الاتحادين الدولي والآسيوي ، ورحب ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس بالضيوف وتمنى لهم تحقيق أهدافهم وأن يكون الاجتماع الأول لهم في دبي بداية مرحلة جديدة وناجحة.

وقال " يرتبط مجلس دبي الرياضي بعلاقات شراكة وتعاون مع العديد من الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية، كما تستضيف دبي العديد من البطولات والملتقيات وورش العمل الدولية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية، ويسرنا استضافة قيادة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة".

وأضاف " نؤكد حرصنا على التعاون التام مع الاتحادين وتنظيم فعاليات وبطولات في كرة السلة خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من توفر المنشآت الرياضية ذات المستوى العالمي والخبرات التنظيمية الوطنية والتعاون المتميز بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة".

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