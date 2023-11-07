9 بطولات دولية ومحلية تعزز مكانة دبي مدينةً لرياضات التحدي

المصدر: البيان

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تواصل دبي استضافة المزيد من بطولات رياضات التحدي وتخطي الحواجز مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة ومدينة لرياضات التحدي، حيث تشهد دانة الدنيا تنظيم 9 بطولات دولية ومحلية في مختلف رياضات التحدي التي تقام في مختلف المناطق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتنوع ما بين تحديات الصحراء والوحل والماء والثلج والجبال، وتستقطب آلاف المشاركين من المحترفين والهواة ومختلف المستويات البدنية من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

تحدي الوحل

يتصدر سباق "تحدي الوحل" قائمة الفعاليات التي تقام في دبي حيث يعد من أشهر سباقات تخطي الحواجز، وتنظمه شركة تاف مادر العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية ورياضات المغامرة، ويقام السباق يومي 11 و12 نوفمبر الجاري في مضمار جبل علي بمنطقة البرشاء.

ويتضمن السباق المنافسة في ثلاث فئات مختلفة هي سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين ذوي اللياقة العالية من عمر 14 فما فوق ويضم أكثر من 20 حاجز متنوع، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين الهواة من عمر 13 سنة فما فوق ويضم 13 حاجز متنوع، والفئة الثالثة المخصصة للأطفال من عمر 6 إلى 12 عام وتتضمن التنافس في مضمار جديد بطول 1.5 كيلومتر.

ويمكن للراغبين في المشاركة الانضمام إلى جلسات التدريب المجانية التي تقام في مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون استعدادًا لخوض المنافسات واختبار جاهزيتهم وإمكاناتهم البدنية وقدرتهم على التحمل عند المشاركة، ويمكن التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الالكتروني الرسمي للحدث: www.toughmudderarabia.com/events/dubai.

سباق سبارتن الأصعب

تحتضن منطقة حتا "سباق سبارتن" أحد أصعب سباقات التحمل في العالم الذي يقام يومي 25 و26 نوفمبر الجاري بين الجبال والوديان في منطقة حتا الرائعة، ويتضمن المنافسة ضمن 3 فئات مختلفة هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كيلومتر، وفئة السوبر لمسافة 10 كيلومترات، وفئة السبرنت لمسافة 5 كيلومترات، وفئة الأطفال

يتضمن السباق ثلاث فئات رئيسية هي سبارتن سبرنت الخاصة بالهواة والمبتدئين، وسبارتن بيست الخاصة بالمحترفين وهي الأصعب على الإطلاق ويشارك فيها فئة محددة من المتنافسين القادرين على تجاوز عقبات هذا النوع من السباقات وإكماله حتى نهايته، بالإضافة إلى الفئة الثالثة وهي المخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 15 عام وهي سبارتن جونيور.

عوائق متنوعة

يمتد سباق السرعة (سبارتن سبرنت) إلى مسافة 5 كيلومترات ومن المتوقع أن ينهي أسرع مشارك لهذا السباق خلال 40 دقيقة، وتعد هذه الفئة من السباق هي الأقصر في المسافة، وهي مناسبة للرياضيين من جميع الفئات المبتدئين أو الهواة ويتضمن ما بين 20 إلى 23 عقبة منها الوحل والنار والحوائط والأسلاك الشائكة ويمكن للمشاركين إكمال السباق بالسرعة العادية حسب قدرة كل متسابق.

كما يمتد سباق الوحش (سبارتن بيست) إلى مسافة 21 كيلومترًا ويتضمن ما بين 30 إلى 35 عقبة، ويتوقع أن يصل أسرع متسابق إلى خط النهاية في زمن قدره ثلاث ساعات، ويعد هذا السباق هو الأصعب على الإطلاق فهو يختبر القدرة على التحمل والمثابرة والتركيز أيضًا.

أما السباق الثالث فيخصص إلى فئة الأطفال والناشئين من عمر 4 أعوام حتى عمر 15 عام وهو (سبارتن جونيور) ويمتد إلى مسافة 1.5 كيلومترًا، ويكون فيه التركيز على اللعب الجماعي والمرح والتوغل في الوحل، ويتضمن ما بين 7 إلى 14 عقبة، تهدف إلى جعل الأطفال نشطين وقادرين على التعاون والعمل بروح الفريق، وتشجع الأطفال على ممارسة الرياضة والنشاط البدني عبر القفز والجري واللعب بالوحل، ويمكن المشاركة في الحدث عبر التسجيل في الموقع الالكتروني https://www.spartan.com/ .

وتتضمن قائمة الفعاليات الرياضية العديد من فعاليات التحدي الأخرى التي تقام عام 2024 من أبرزها: تحدي الثلج، تحدي الماء "أكوا فن"، تحدي الصحراء، الألعاب الحكومية، تحدي أفينتورا للسيدات، تحدي كونكور، تحدي ساند ستورم.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتمامًا خاصًا بفعاليات التحدي التي اكتسبت شعبية كبيرة وزاد عدد ممارسيها في المنطقة بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية، حتى أصبحت دبي وجهة عالمية مفضلة لتنظيم هذه البطولات.

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