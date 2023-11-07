«عربية الجودو للمراحل العمرية» 15 الجاري في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يستضيف مجمع زايد الرياضي بالفجيرة البطولة العربية لفرق أندية الناشئين والناشئات والشباب والشابات، والفئات العمرية المختلفة للعبة الجودو، خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الحالي.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجودو البطولة بإشراف الاتحاد العربي للجودو، وسيكون اليوم هو الأخير لتسجيل المشاركين حسب اللائحة الفنية والبرنامج الزمني.

وتجرى قرعة بطولة الأندية على المستوى الفردي يوم 16 نوفمبر الحالي، ويعقب ذلك اجتماع الحكام، وإجراء عملية الميزان للمشاركين في منافسات اليوم الأول، التي تنطلق يوم الجمعة 17 نوفمبر لفئة الأشبال في مختلف الفئات، والأوزان.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للبطولة العربية للمراحل العمرية، وجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية وتعاونه المستمر، الذي كان له الأثر الملموس في دعم مسيرة اللعبة، وتطورها بالمنطقة الشرقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز