«دبي الشراعية 43 قدماً» السبت

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023 ــ 2024)، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي.

وتعود القوارب لترفع أشرعتها البيضاء من جديد، وترسم لوحة جميلة من ماضي الآباء والأجداد في شواطئ دبي، يوم السبت المقبل، بعد النجاح الكبير واللافت الذي صاحب سباق الجولة الأولى من بطولة دبي، قبل أكثر من أسبوعين. وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التجهيز والتحضير للسباق الكبير والمرتقب، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وأيضاً بإخطار المتسابقين. وتتابع اللجنة، عن كثب، كافة التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول النشرة البحرية، وحالة البحر من أجل إقامة السباق المرتقب في أفضل الظروف، وإنجاح التظاهرة.

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