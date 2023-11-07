آرون بطل جولة «جبل ينس» لـ«هايك آند فلاي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج الطيار الإيطالي آرون دورجاتي بطلاً لفئة المحترفين للجولة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي»، التي أقيمت على قمة جبل «ينس» في رأس الخيمة، ليحتفظ بالصدارة.

ورفع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لرعايته الكريمة للجولتين الثانية والثالثة، وإلى الشيخ عمر بن صقر القاسمي لدعمه للجنة المنظمة وحرصه على المتابعة الميدانية لكل الترتيبات.

وأشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي بالمستوى الفني للجولة والمستوى المتميز والقدرات الفائقة للطيارين المشاركين من الفئتين، مؤكداً أن رأس الخيمة تسعى لتنمية سياحة المغامرات، ومعرباً عن فخره واعتزازه باستضافة الإمارة للجولتين الثانية والثالثة وبمشاركة طيارين من 18 دولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز