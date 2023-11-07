7 فعاليات تتصدر المشهد في الأسبوع الثاني لـ«تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتصدر 7 فعاليات المشهد في الأسبوع الثاني من النسخة السابعة لتحدي دبي للياقة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً.

ويتضمن الأسبوع الثاني مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية والحصص التدريبية والأنشطة المتنوعة التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات. ومن أبرز الفعاليات التي تقام على هامش الأسبوع الثاني لتحدي اللياقة، «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، والتحدي الكبير من أديداس وليز ميلز، وكأس دبي للبادل، وسباق «سكتشرز برفورمانس ران»، و«أندر آرمور تيرف غيمز»، وتحدي دبي للوحل، وسباق درب المنطقة الإبداعية للجري.

1 ينطلق «تحدي دبي للدراجات الهوائية» الأحد المقبل، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، وهو إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وذلك بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة من جميع الأعمار والخبرات والقدرات، والذين سيخوضون تجربة مميزة.

2 الحدث الثاني الكبير المرتقب؛ سيكون محبو الرياضة على موعد مع الإثارة من خلال التحدي الكبير الذي تطلقه أديداس وليز ميلز من أجل تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس لأضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدة في العالم على شارع الشيخ زايد يوم الأحد المقبل، ويمكن للمقيمين والسياح في دولة الإمارات ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً المشاركة في تحقيق إنجاز جديد في عالم اللياقة البدنية.

3 ثالث الفعاليات هي «كأس دبي للبادل» التي تشمل بطولات للبادل تركز على المجتمع وتستقبل اللاعبين من جميع المستويات من المبتدئين إلى هواة اللعبة إلى محبي البادل المتقدمين، وسيسهم برنامج «مدرسة الصغار» في إلهامهم لتعلّم هذه الرياضة وإعداد الجيل القادم من محبي رياضة البادل.

4 ويعد سباق «سكتشرز برفورمانس ران»، رابع الأحداث المرتقبة خلال نهاية الأسبوع الثاني، يوماً عائلياً مميزاً، حيث يضم خمسة سباقات يتم تنظيمها في مضمار ميدان للغولف يوم 11 نوفمبر بدءاً من الساعة 6:30 صباحاً. ويمكنكم اختيار مسافة السباق من 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات لكي تستمتعوا بالجري مع أحبائكم أو تحدي قدراتكم بالجري لمسافة 10 كيلومترات أو 16 كيلومتراً. وسيجري السباق على طول طرق ميدان.

5 ويمكن للمشاركين الاستمتاع بفعالية «أندر آرمور تيرف غيمز» الشهيرة في دبي على مدار يومين من تمارين اللياقة البدنية المشوقة، وبإمكان الجميع المشاركة بصرف النظر عن مستوى مهاراتهم، بشرط تجميع فريق من ستة أشخاص والتنافس ضد الفرق الأخرى، حيث سيتم اختبار قدراتهم البدنية والذهنية والاستراتيجية وإمكاناتهم في 10 نوفمبر في ملعب ISD لكرة القدم وفي 11 نوفمبر في كايت بيتش وملعب ISD لكرة القدم.

6 ويقام تحدي الوحل في مضمار جبل علي يومي السبت والأحد المقبلين من الساعة 7 صباحاً، حيث يمتاز المسار الصعب الموحل بالعديد من العوائق بطول 10 كيلومترات و5 كيلومترات. ويتضمن التحدي تسلق «جدار برلين» بارتفاع 10 أقدام والزحف لمسافة 40 قدماً عبر الوحل تحت الأسلاك الشائكة. أما بالنسبة للصغار من محبي المغامرة ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، يتوفر مسار مخصص لهم بطول 1.6 كيلومتر.

7 سابع الفعاليات الرئيسية هذا الأسبوع سباق درب المنطقة الإبداعية للجري، الذي يعد إضافة رائعة إلى فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وهو يلبي رغبات جميع المشاركين من مختلف الأعمار وسيتم الكشف عنها في «ذا تراك» في ميدان يوم 12 نوفمبر عند الساعة 7 صباحاً، وهي فرصة مثالية للأطفال لمشاركة والديهم وممارسة الأنشطة الرياضية، وتعد فعالية ممتعة للعائلة والأصدقاء.

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