3500 مشارك في سباق الجري بالدورة الرياضية العمالية الخامسة

المصدر: دبي - البيان

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شارك أكثر من 3500 عامل من مختلف الشركات والمؤسسات في سباق الجري، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية»، الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية، هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وأقيمت منافسات السباق في السكن العمالي بمنطقة المحيصنة الرابعة، وتنافس المشاركون على مسافتين 5 كيلومترات و3 كيلومترات، وفاز بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات العداء سادا دفلة من شركة إينوك للبتروليات، وفي سباق 3 كيلومترات فاز عبد الماجد عثمان من شركة إينوك بالمركز الأول.

وفي ختام البطولة، قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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