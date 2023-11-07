مرحلة استعراضية ليلية تفتتح رالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - البيان

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تقرر أن تفتتح مرحلة ليلية استعراضية فعالية رالي دبي الصحراوي، وذلك للمرة الأولى من عمر الرالي، الذي يعد ختام نسخة هذا العام من بطولتي العالم للراليات للسيارات (فيا)، والدراجات النارية (فيم).

ويقام رالي دبي الصحراوي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ويحظى الرالي بدعم حكومة دبي، والجهات التابعة لها، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مجلس دبي الرياضي، بلدية دبي، جمارك دبي، الدفاع المدني بدبي، إدارة المنطقة البرية، دبي للإعلام، وتلفزيون دبي الرياضي.

وينطلق السباق، الذي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO) يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم تقديم جميع السائقين في حفل الافتتاح، والذي سيكون على الواجهة البحرية لفستيفال مول تمام الساعة 18:20، لتنطلق بعد ذلك المرحلة الاستعراضية الليلية، والتي تعتبر بمثابة مرحلة تأهيلية لترتيب مراكز الانطلاق لكل المشاركين.

ستكون المرحلة الاستعراضية لمسافة كيلو مترين على مسار مصمم خصيصاً بجوار المول، وبإطلالة على الواجهة البحرية، ومن المؤكد أن هذا المسار المحاط بأضواء المدينة كخلفيه للسباق سيشكل سابقة فريدة يصعب نسيانها، وستبقى راسخة في ذاكرة محبي رياضة السيارات والدراجات النارية.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات الناريه (EMSO): «يسعدنا أن نجلب أفضل راليات العالم إلى قلب مدينة دبي، حيث يستمتع عشاق رياضة السيارات بدولة الإمارات بحدث ليلي لأول مرة، ساعدنا في تحقيق هذا الابتكار الدعم الرائع من شركائنا في مجموعة الفطيم، الذين قبلوا التحدي فوراً عندما عرضنا عليهم الفكرة».

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