انطلاقة دولية «الإمارات البارالمبية الآسيوية للتزلج» في «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم في «سكي دبي»، بطولة الإمارات الدولية للتزلج، والبطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج، بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ويشارك فيهما أكثر من 46 متسابقاً من 17 دولة آسيوية وأوروبية وخليجية. وتُنظم البطولتان طبقاً لقوانين الاتحاد الدولي للتزلج على المنحدرات الثلجية بفئة التزلج المتعرج، حيث تقام تلك المنافسات على منحدر سكي دبي في مول الإمارات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

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من جانبه، أكد هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، على أهمية هذا الحدث الرياضي، الذي يقام في دبي للعام الثالث على التوالي، بمشاركة دولية تصل إلى 17 دولة، إلى جانب المشاركة الفاعلة لفئة «الأبطال البارالمبيين»، الذين أثبتوا خلال البطولات الماضية جدارتهم، وحصدوا العديد من الميداليات الذهبية والفضية، وساهموا بشكل مشرف في إعلاء راية الإمارات في المحافل الدولية.

بدوره، أشاد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، بأهمية الدور الذي يقوم به اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في تنظم هذه البطولات الدولية على أرض الإمارات، وتحديداً في ما يخص دمجها بفئة الأبطال البارالمبيين، ما له الأثر الكبير في استحقاق مكانة الإمارات في المجتمع الرياضي دولياً.

من جهتها، ثمنت اللجنة المنظمة للبطولة الجهود المبذولة من كافة الشركاء، وهم «مجلس دبي الرياضي»، و«سكي دبي»، و«اللجنة البارالمبية الإماراتية»، وكذلك الرعاة الداعمين للبطولة، وهم مجموعة بن حم الوطنية ومجلس السياحة السويسري.

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