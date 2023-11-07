3 ميداليات آسيوية لـ«كاراتيه الإمارات»

المصدر: متابعة - علي شدهان

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ظفر منتخب كاراتيه الإمارات، بـ 3 ميداليات متنوعة، في مستهل المشاركة في بطولة آسيا في كازاخستان، بفوز شيخة اليافعي بفضية فردي الكاتا، وعلي صالح البلوشي، ببرونزية فردي الكوميتيه، وملك عبدالله برونزية فردي الكوميتيه.

وأبدى المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، سعادته بنتائج «كاراتيه الإمارات» في انطلاقة البطولة الآسيوية، مشدداً على أن حصد 3 ميداليات في بداية المشوار، يمثل نتيجة مميزة، معرباً عن ثقته في زيادة رصيد الإمارات من الميداليات في البطولة.

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