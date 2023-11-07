كوماندو جروب تتصدر «الأساتذة» في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جانباً من منافسات اليوم الأول لفئة الأساتذة ضمن نزالات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية. وتوج سموه عدداً من الفائزين في المنافسات التي تميزت بالقوة والتشويق، في ظل مشاركة المصنفين الأوائل على المستوى العالمي.

وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين أيضاً الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وخالد الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة لدى أدنوك، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وعلى صعيد النتائج، ذهبت الصدارة في منافسات فئة الأساتذة في الحزامين الأزرق والبنفسجي إلى أكاديمية كوماندو جروب، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن العاصمة أبوظبي وجهة رائدة تستقطب نخبة أبطال الجوجيتسو من شتى أنحاء العالم للتنافس على اللقب العالمي، في أكبر حدث رياضي على أجندة الجوجيتسو العالمية.

وأضاف الشامسي: تسعدنا دائماً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بهذا التجمع الفريد لنخبة أبطال البساط، وخصوصاً فئة الأساتذة من حاملي الحزام الأسود الذين توافدوا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في بطولتهم العالمية المفضلة، والذين يتمتعون بمواهب كبيرة وخبرة مثيرة للاهتمام اكتسبوها خلال مسيرتهم الطويلة في المشاركة بكبرى البطولات، أود الإشادة بالمشاركة الناجحة لأبناء الإمارات في هذه الفئة، وأهنئ اللاعبين عبدالله السويدي، وأحمد المصعبي اللذين نجحا في تحقيق الميدالية الذهبية بوزني 69 و85 كجم على التوالي.

وأكد ناصر التميمي، أن البطولة في نسختها الـ15 تواصل ترسيخ مكانتها كأكبر بطولات العالم في رياضة الجوجيتسو، منوهاً بأن البطولة تسهم عاماً بعد عام في بناء وإعداد أجيال من المواهب المحلية والعالمية الصاعدة، لافتاً إلى أن الجماهير تنتظر هذا الحدث بفارغ الصبر، وأكبر دليل على ذلك امتلاء المدرجات والحماس غير المسبوق الذي تشعله الجماهير الوافدة من الدولة وخارجها.

وتقدم اللجنة المنظمة للجمهور، فرصة الدخول في سحب يومي للفوز بجهازي آي باد، فضلاً عن الدخول في سحب الجائزة الكبرى على سيارة فورد برونكو في اليوم الأخير من المنافسات.

وتستكمل اليوم منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً)، وستشهد إقامة النزالات النهائية للحزامين البني والأسود للرجال والسيدات.

ويتضمن جدول منافسات البطولة في الأيام المقبلة نزالات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 نوفمبر.

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