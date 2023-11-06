عن طريق الدراج سعيد بلواش..تورك بطل المرحلة الأخيرة لطواف «ناصر بن حمد» بالبحرين

المصدر: المنامة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

‏اختتم فريق تورك للدراجات الهوائية مشاركته الناجحة بفوزه بالمرحلة الأخيرة واحتلال وصافة طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية بالبحرين عن طريق الدراج سعيد بلواش، كما تواصل التفوق للفريق الإماراتي بالصعود إلى منصات التتويج في المرحلة الأولى والثالثة، وشهد الطواف في نسخته الثالثة مشاركة 18 فريقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة 161 دراجاً.

وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك، عن سعادته بنجاح المشاركة، وحصد مراكز متقدمة وقال: إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

وضمت بعثة الفريق في البحرين كلاً من، محمد درويش من إداري الفريق، والدراجين: سعيد بلواش، ماجد الصايغ، سعيد مروان، عادل جلال، حسين النجار، وحسن نيان.

يذكر أن فريق تورك فريق هواة تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز