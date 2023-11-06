بعد ختام ماراثوني في نهائي رائع وقوي امتد لنحو خمس ساعات..«أرينا» يتوج بلقب «الحبتور للبادل»

المصدر: دبي- البيان

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انتزع فريق «بادل أرينا» فوزاً مستحقاً على حساب WPA وتوج بطلاً للنسخة الأولى من بطولة الحبتور للبادل للفئة المفتوحة بعد ختام ماراثوني في نهائي رائع وقوي امتد لنحو خمس ساعات بالصالة المغطاة بمركز الحبتور الرياضي (الأحد).

وضمن المستوى «سي» فاز فريق «كنج دم» على فريق «بادل ايه أي» بنتيجة 2 -1 بعد مباراة لا تقل فنياً عن المستوى «أي».

وأعرب حبتور الحبتور المشرف العام للبطولة عن سعادته البالغة بما حققته البطولة من نجاحات فنية وتنظيمية وجماهيرية باهرة، ما يدفع اللجنة المنظمة إلى تنظيم المزيد من البطولات في الموسم الواحد، سواء المفتوحة من الفئة «أي» أو الفئة «سي» وللجنسين ولجميع المراحل السنية.

وأشاد حبتور بما قدمه طرفا الختام من مستوى عال، منوهاً إلى أنه كان يصعب التكهن بفوز أي من الفريقين حتى آخر نقطة بسبب قوتهما وتقارب مستواهما الفني، وقد منحت لائحة البطولة ميزة إضافية للفرق بالفئة «أيه» بمشاركة أحد اللاعبين المحترفين، مختتماً تصريحه بتوجيه الشكر إلى محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور على رعايته ودعمه للبطولة والمركز الرياضي على حد سواء، مثمناً جهود القائمين على البطولة.

من جانبه عبر سالم الهولي نجم فريق «بادل أرينا»عن فرحته بالفوز وقال: سعداء بالتتويج بأول بطولة ينظمها مركز الحبتور الرياضي بفضل ما بذلناه من جهد مضاعف، حيث تجاوزنا فريقاً منافساً قوياً ومتميزاً.

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