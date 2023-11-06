بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي..اتحاد كلباء يحتفي بأصحاب الإنجازات

المصدر: كلباء - البيان

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احتفى نادي اتحاد كلباء بلاعبيه المميزين من أصحاب الإنجازات الرياضية وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي، حيث ثمن عيسى هلال الحزامي الإنجازات الاستثنائية التي حققها النادي في الميادين الرياضية والإدارية، وأشاد بجهود مجلس إدارة النادي ووصفها أنها من أهم الأسباب التي أسهمت في تحقيق هذه النجاحات.

من ناحيته أشار راشد الكندي إلى الجهد الذي بذل من الرياضيين والإداريين، كما قدم الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على جهوده ودعمه للنادي، كما أشاد بلاعبي الفريق والإداريين لحصولهم للميدالية الذهبية والبرونزية في بطوله قطر المفتوحة للتايكوندو، وثمن جهود البعثة الإدارية والرياضية في كل البطولات التي خاضها النادي في الألعاب الرياضية المختلفة.

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