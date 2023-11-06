على مسار بطول 154 كم..بايك أبوظبي غران فوندو ينطلق 18 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي غران فوندو» في 18 نوفمبر المقبل، على مسار بطول 154 كم، يبدأ من الباهية بأبوظبي، وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية.

ويبلغ مجموع جوائز السباق 2 مليون درهم، حيث يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية بالإمارات، ويعزز جهود أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية هذه الرياضة، ودورها في تحسين صحة المجتمع. ولا تقتصر المشاركة في السباق على الدراجين المحترفين والمتمرسين، حيث تتاح الفرصة لمن يمكنه إكمال السباق الذي يبلغ طوله 154 كم، بمتوسط سرعة لا يقل عن 28 كم/ساعة.

مسار فريد

ويعد مسار النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي غران فوندو، الذي يبلغ طوله 154 كيلومتراً، فريداً من نوعه، حيث ينطلق السباق من الباهية، ويتجه الدراجون إلى الطريق E16 المؤدي إلى سويحان. وعند الوصول إلى سويحان، يتجه الدراجون يساراً إلى طريق E20، عبر الكثبان الرملية، وصولاً إلى ناهل، ثم يميناً عند شارع E95، وصولاً إلى منطقة البدع، ويتوجه المشاركون بعد ذلك إلى مدينة العين، قبل الوصول إلى خط النهاية عند مسار العين للدراجات الهوائية.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي، قد وفّر حصصاً تدريبية مجانية على مدار الأسابيع الـ 10 الماضية لجميع المشاركين في سباق أبوظبي جران فوندو، أشرف عليها مدربون من فريق الإمارات، بهدف إعداد المشاركين من جميع المستويات لخوض تحدي سباق بايك أبوظبي جران فوندو.

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